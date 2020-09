Come scrive Nice Matin dei casi di coronavirus si sono verificati in due licei di Nizza L’ Apollinaire e i i Maulnier sono infatti diversi studenti che non sono rientrati a scuola perché malati.

Le scuole hanno informato le famiglie attraverso una mail nei giorni del rientro scolastico “ per scrupolo e trasparenza il preside ha spiegato il caso di una liceale che martedì mattina è tornata a scuola con i compagni senza sapere di essere positiva ha scoperto quando è rientrata a casa d da scuola dopo aver ricevuto l’esito degli esami Covid-19 di essere positiva.

Un depistaggio prosegue Nice Matin messo in atto dalla liceale di propria iniziativa visto che i genitori hanno subito chiamato il liceo una volta avuto i risultati . In pratica la ragazza è andata a scuola lo stesso pur sospettando di avere il Covid. Vi riportiamo di seguito l’articolo originale del quotidiano transalpino

Casi di coronavirus licei Nizza articolo originale