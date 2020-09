“Sono state riconosciute misure straordinarie per il Comune di Lampedusa e Linosa nel decreto anti Covid approvato dal consiglio dei ministri ieri sera, ma zero supporto per le altre zone che pagano disagi altissimi dagli arrivi di immigrati irregolari come Ventimiglia. In considerazione dell’andamento dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria necessarie per la prevenzione del contagio da COVID-19, il testo prevede, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, la sospensione fino al 21 dicembre 2020 dei versamenti dei tributi nonche’ dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Il Governo così riconosce gli effetti negativi di un’immigrazione incontrollata di cui sono complici. Effetti che riguardano la vita sociale, economica, la sicurezza dei cittadini di Lampedusa e Linosa, ma si dimentica di Ventimiglia.

Se in Sicilia è record di sbarchi a Ventimiglia è record di arrivi, ma per i ventimigliesi il Governo è assente: nessun contributo, nessuna sospensione fiscale, nulla. Reputo gravissima questa dimenticanza, quasi a non voler riconoscere ai miei concittadini il peso della difficile convivenza con il fenomeno migratorio. Visto che il Governo giallorosso si è dimenticato nel suo Decreto la nostra realtà di confine, ci penserò io personalmente in sede parlamentare. Presenterò puntuali emendamenti per estendere questi benefici anche ai ventimigliesi. A quel punto vedremo se i parlamentari del Partito Democratico e le forze politiche di maggioranza voteranno per Ventimiglia e i ventimigliesi o si gireranno dall’altra parte per interessi di partito, giustificando la pessima azione di governo”. Lo dichiara il deputato Ligure della Lega Flavio Di Muro.

