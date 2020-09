E’ on line il sito dell’Assessore Regionale uscente Marco Scajola. “Ho deciso di riassumere il lavoro svolto in cinque anni di mandato, facendo realizzare, oltre ad una brochure, un sito internet. Il web è un canale di comunicazione fondamentale, che ho deciso di utilizzare per avere un ulteriore contatto diretto con i cittadini. Uno strumento di trasparenza amministrativa, dove tutte le persone possono verificare il grande lavoro svolto negli ultimi cinque anni e gli ingenti fondi investiti nel nostro territorio. Potete visitare il sito al seguente link: www.marcoscajola.it”

