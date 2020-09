Nei giorni scorsi gli operai del Comune di Imperia hanno provveduto alla sistemazione della recinzione del campetto sportivo di via Gibelli, che risultava danneggiata e permetteva così l’ingresso anche oltre l’orario consentito, con gli abitanti della zona che avevano segnalato la presenza costante di schiamazzi notturni. In collaborazione con l’associazione Genitori Attivi, l’Amministrazione comunale (Settori Sport e Politiche Sociali) ha stabilito gli orari di apertura valevoli sino al 14 settembre: dalle 9 alle 21. La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine garantiranno il controllo e la sicurezza dell’area.

Imperia, campetto sportivo di via Gibelli accessibile dalle 9 alle 321