L’Associazione Imperia Insieme ha incontrato Luigi Sappa, candidato al Consiglio regionale per Forza Italia – Polis, per discutere dei temi centrali a sostegno dello sviluppo del territorio e del capoluogo.

Sottolineano i rappresentanti di Imperia Insieme: «Il Ponente ha bisogno di essere rappresentato da un uomo di esperienza, che per formazione e competenza saprà con forza e determinazione avere un consenso trasversale in questa campagna elettorale importante. L’Associazione Imperia Insieme lavora per una Comunità del Ponente ligure solidale e per una sanità di eccellenza, che fornisca risposte concrete a tutti i cittadini. Una sanita che riporti le eccellenze mediche sul nostro territorio e una rete ospedaliera che fornisca assistenza sanitaria di ottimo livello e che abbassi le fughe verso altri centri ospedalieri».

Correlati