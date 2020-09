Si chiamava Salvatore Migliano aveva compiuto 81 anni da pochi giorni lo scorso 29 Agosto l’uomo travolto e ucciso alle due strade tra via Pasteur e Via Defisiu questa sera a Bordighera. Migliano era molto conosciuto nella città delle palme e tante sono le testimonianze di affetto che stanno comparendo anche suii social e nei gruppi dedicati alla città delle palme

