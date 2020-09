Un uomo di 81 anni M.S ha perso la vita alle due strade in prossimità dell’incrocio tra via Pasteur e via Defisiu a Bordighera in seguito ad un tragico incidente stradale. La vittima stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato investito da una Fiat 600 condotta da un uomo, sono in corso le indagini e queste sono le prime informazioni che trapelano.

