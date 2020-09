Una folla di parenti amici giocatori delle varie società calcistiche del Ponente hanno presenziato ai funerali di Domenico “Mimmo”Cammareri l’allenatore di 64 anni scomparso improvvisamente nei giorni scorsi. Chiusa al traffico Via roma dove,Nella Chiesa di San Nicola da Tolentino si è svolta la triste cerimonia. Presente il sindaco Scullino e altri esponenti politici locali . Al termine della funzione sono stati liberati in cielo dei palloncini Rossoneri i colori del Milan del quale Camarreri era tifoso.

