“In un mondo in cui siamo abituati a pensare che la gentilezza e l’amicizia siano cose da sciocchi e dove sovente le favole sono incentrate su eroi senza macchia e senza paura, che sconfiggono i nemici e trionfano su di loro,- spiega Paola Formeris – questa piccola storia propone un messaggio nuovo: coltivare l’armonia e l’amicizia tra tutti gli esseri, sia umani sia marini. Sono molto diversi gli uni dagli altri i protagonisti di questa storia, nella quale due conchiglie incontrano nel loro viaggio per mare varie creature marine: balene, squali, pesci luna, foche, gamberi e con tutti diventano amici. Una piccola storia che propone il valore dell’amicizia e del rispetto del diverso”.

La scrittrice Paola Forneris e l’illustratrice Marisa Fogliarini hanno incontrato un pubblico numeroso promuovendo il loro ultimo libro, “La conchiglia dell’isola delle Correnti”, una fiaba moderna per grandi e bambini, che tratta un argomento di grande attualità: l’accoglienza verso chi è diverso. Insieme al libro ed alla possibilità di acquistarlo con la dedica delle autrici, il pubblico ha potuto ammirare anche le illustrazioni originali realizzate dall’artista sanremese Marisa Fogliarini.

Sanremo, successo alla Mondadori per il firmacopie de “La conchiglia dell’isola delle Correnti”