Nelle giornate di votazione del 20 e 21 settembre 2020, come di consueto la Croce Rossa Italiana, sede di Sanremo, offre la propria preziosa collaborazione rendendosi disponibile ad effettuare il trasporto al seggio elettorale dei cittadini con difficoltà a deambulare con i seguenti orari:

domenica 20 settembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19

lunedì 21 settembre dalle 9.30 alle 12.30

Il trasporto verrà effettuato esclusivamente per i cittadini in possesso della relativa attestazione medica dell’Asl, secondo le modalità indicate sul sito dell’Asl 1 Imperiese www.asl1.liguria.it nella sezione LA TUA ASL INFORMA: “Referendum ed elezioni: indicazioni agli elettori, affetti da gravissima infermità fisica, sul voto a domicilio, assistito e agevolato.”.

Per accedere al servizio di trasporto occorre rispettare le seguenti regole di prevenzione:

evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o influenzale (raffreddore, tosse, brividi, problematiche gastro-intestinali) o di temperatura corporea superiore a 37,5° C

per recarsi a votare è necessario:

non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni

non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni

Al fine di evitare disguidi è richiesta la prenotazione che dovrà essere effettuata, entro giovedì 17 settembre, al numero di fax 0184/501702 o via e-mail all’indirizzo sanremo@cri.it

Per ulteriori precisazioni contattare il numero 0184/50.50.50.