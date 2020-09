Grande successo per l’evento-allenamento che ha visto protagonisti il Valorugby Emilia e il Monaco Rugby nella città dei fiori per celebrare, in una grande festa, i dieci anni del Sanremo Rugby.

Uno stupendo spettacolo in cui i colori delle quadre si sono fusi con quelli degli ospiti in quello che allo stesso tempo ha rappresentat un importante volano turistico per la città, in un test da ripetere sia per l’unione delle sinergie, sia per la valorizzazione del territorio.

“Un ringraziamento speciale da parte della società Sanremo Rugby va a tutti i soci storici che in questi dieci anni hanno lottato per arrivare oggi ad avere un campo da rugby completo, una club house a pieno servizio ed una struttura unica in tutto il mondo rugbistico. Un ringraziamento altrettanto grande va ai soci più giovani che hanno contribuito in modo rilevante a raggiungere un grande risultato.

La società ringrazia Roberto Manghi e il Valorugby Emilia che hanno scelto la nostra struttura per il ritiro e per una giornata speciale tra allenamenti, momenti tecnici e grande amicizia. Un sentito ringraziamento all’assessore regionale Gianni Berrino che, con grande spirito rugbsitico è sempre in prima linea quando si tratta di scendere in campo per la palla ovale, al neo assessore allo sport del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi, ai consiglieri Sara Tonegutti, Lorenzo Marcucci e l’esordiente Paolo Masselli. E’ stato un grande piacere poter incontrare nuovamente anche gli amici del Monaco e ringraziamo Masson, Orquera e il presidente Riquè” commenta la società.

Il prossimo obiettivo del Sanremo Rugby è quello di aprire la stagione 2019-2020 e di invitare tutti i bambini e i ragazzi a conoscere uno sport con grandi valori e in un ambiente che, nel corso degli anni è diventato una grande famiglia unita. A breve saranno pubblicate le date degli open day per dare a tutti i giocatori e ai futuri rugbisti di fare meta assieme.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina www.sanremorugby.it