Dopo l’allenamento di oggi pomeriggio, Bregliano e compagni si ritroveranno domani mattina al Comunale per un’altra seduta. Nel week-end sono previsti due allenamenti congiunti, entrambi a porte chiuse: sabato pomeriggio in esterna contro un avversario di pari categoria ancora da definire; domenica pomeriggio al Comunale (alle 18) contro il Taggia di Simone Siciliano , compagine di Promozione.

Gli allenamenti sono molto duri, ma i biancoazzurri rispondono bene alla fatica. Il tecnico sta facendo un gran lavoro anche dal punto di vista tattico con lezioni continue sui movimenti corretti della linea difensiva e con partitelle a campo ridotto per migliorare la fase di possesso e l’intesa tra i vari reparti.

Prosegue senza intoppi la preparazione estiva della Sanremese. In attesa di conoscere la composizione del girone e il relativo calendario del campionato di serie D che inizierà il prossimo 27 settembre, Alessio Bifini continua a torchiare il gruppo che si sta dimostrando giorno dopo giorno sempre più affiatato.