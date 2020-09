Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d’Alba – Settima giornata

Araldica Castagnole Lanze-Marchisio Nocciole Cortemilia 9-3

Tealdo Scotta Alta Langa-Araldica Pro Spigno 9-7

Alusic Acqua San Bernardo Merlese-Robino Trattori Augusto Manzo 9-2

Olio Roi Imperiese-Barbero Virtus Langhe 9-3

Torfit Langhe e Roero Canalese-Acqua San Bernardo Ubi Banca Cuneo 8-9

A due giornate dalla fine della prima fase della Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d’Alba, continua l’imbattibilità dell’Araldica Castagnole Lanze e dell’Acqua San Bernardo Ubi Banca Cuneo. La formazione astigiana di Massimo Vacchetto batte 9-3 la Marchisio Nocciole Cortemilia di Cristian Gatto, mentre i cuneesi di Federico Raviola espugnano lo sferisterio di Canale, superando 8-9 la Torfit Langhe e Roero Canalese, in campo senza il capitano Bruno Campagno, infortunato, sostituito in battuta da Davide Barroero.

Vittoria e aggancio in classifica a quota quattro punti per la Olio Roi Imperiese nello scontro diretto con la Barbero Virtus Langhe: la quadretta ligure di Enrico Parussa s’impone 9-3 con la formazione di Dogliani capitanata da Paolo Vacchetto. A San Benedetto Belbo, successo per la Tealdo Scotta Alta Langa di Davide Dutto: 9-7 con l’Araldica Pro Spigno di Marco Battaglino.

Infine, primo punto stagionale per la Alusic Acqua San Bernardo Merlese di Gilberto Torino grazie alla vittoria per 9-2 con la Robino Trattori Augusto Manzo di Fabio Gatti.

La classifica: Araldica Castagnole Lanze 7; Acqua San Bernardo Ubi Banca Cuneo 6; Torfit Langhe e Roero Canalese, Olio Roi Imperiese e Barbero Virtus Langhe 4; Tealdo Scotta Alta Langa 3; Marchisio Nocciole Cortemilia e Araldica Pro Spigno 2; Robino Trattori Augusto Manzo e Alusic Acqua San Bernardo Merlese 1. (Acqua San Bernardo Ubi Banca Cuneo e Barbero Virtus Langhe: una partita in meno).

Ottava giornata

Sabato 5 settembre ore 20.30

a Cuneo: Acqua San Bernardo Ubi Banca Cuneo-Araldica Castagnole Lanze

a Spigno Monferrato: Araldica Pro Spigno-Olio Roi Imperiese

Domenica 6 settembre ore 20.30

a Cortemilia: Marchisio Nocciole Cortemilia-Alusic Acqua San Bernardo Merlese

Lunedì 7 settembre ore 20.30

a Canale: Torfit Langhe e Roero Canalese-Barbero Virtus Langhe

Martedì 8 settembre ore 20.30

a Santo Stefano Belbo: Robino Trattori Augusto Manzo-Tealdo Scotta Alta Langa

Recupero sesta giornata

Mercoledì 9 settembre ore 20.30

a Dogliani: Barbero Virtus Langhe-Acqua San Bernardo Ubi Banca Cuneo