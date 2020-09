Sul treno Intercity 505 Ventimiglia-Roma Termini, a partire da Imperia e sino a Genova, una donna è stata più volte richiamata dai controllori perché non indossava la mascherina con la scusa di mangiare. Per tutta risposta ha insultato i ferrovieri ed a quel punto è stato richiesto l’intervento della Polizia Ferroviaria. Il ritardo causato al treno potrebbe essere addebitato alla donna con una multa pesante, come scrive “La Stampa”.

