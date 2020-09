Cinque imputati al processo sul voto di scambio “light” (non legato alla malavita organizzata), alle elezioni comunali del 2011 di Diano Marina, sono stati assolti in tribunale a Imperia per la prescrizione del reato. Hanno rinunciato alla prescrizione il sindaco, nonché candidato presidente alle regionali liguri, Giacomo Chiappori e l’ex assessore Bruno Manitta. Gli assolti sono: Cristiano Za Garibaldi; Francesco Bregolin; Domenico Surace e Giovanni Surace, Giovanni Sciglitano. L’ipotesi principale riguardava la presunta promessa di nominare Domenico Surace amministratore unico della società “Gm” in cambio dell’appoggio elettorale.

