Giovedì 3 settembre a partire dalle ore 15 a Ventimiglia nella Chiesa di San Nicola da Tolentino saranno celebrati i funerali di Domenico “Mimmo” Cammareri, prematuramente mancato a 64 anni in seguito ad un infarto. Cammareri, che aveva lavorato a lungo nella Docks Lanterna, era molto conosciuto ed apprezzato soprattutto nella zona tra Ventimiglia, Vallecrosia e Bordighera, per aver giocato nel Ventimiglia ed aver poi allenato per decenni tanti giovani calciatori del Ventimiglia e del Don Bosco Vallecrosia Intemelia.

