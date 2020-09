La società, la dirigenza, i calciatori e tutto lo staff tecnico dell’Ospedaletti Calcio desiderano esprimere le proprie sentite condoglianze per la scomparsa di Domenico Cammareri, figura di riferimento per il Ventimiglia Calcio e neo allenatore degli Esordienti 2009 granata. Alla famiglia di Domenico e al Ventimiglia Calcio il sincero abbraccio da parte di tutto il mondo orange.

