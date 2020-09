Il Responsabile cittadino della Lega Ventimiglia, Simone Bertolucci, gli eletti, i militanti e i sostenitori tutti si stringono commossi attorno alla famiglia di Domenico “Mimmo” Cammareri, prematuramente scomparso ieri a seguito di un infarto. “Il nostro Mimmo aveva rinnovato la tessera da sostenitore sabato scorso al consueto gazebo dopo aver scambiato, come sempre, due parole con tutti gli iscritti. Alla famiglia di Mimmo il nostro più affettuoso abbraccio e le nostre sentite condoglianze” scrivono i rappresentanti della Lega Ventimiglia.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta