Oggi alle 15.30 nella Chiesa degli Angeli in corso Garibaldi a Sanremo saranno celebrati i funerali della dottoressa Luciana Spoletini, mancata a 62 anni, in seguito ad un’ischemia. La Spoletini, originaria di San Severino Marche, viveva a San Romolo ed era medico di famiglia con studio in piazza Eroi. E’ ricordata come una donna piena di umanità e sensibile, come riporta Daniela Borghi su “La Stampa”.

