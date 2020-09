In seguito ad una segnalazione ricevuta, le guardie zoofile dei Rangers D’Italia Nucleo di Imperia hanno recuperato una tortora ferita. Il columbide, recuperato nella zona portuale di Sanremo, probabilmente caduto dal proprio nido, non riusciva a prendere il volo. Una volta recuperato è stato visitato e accudito fino alla sua completa guarigione per poi essere rimesso in libertà.

