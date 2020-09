Sono 4 le ditte che hanno presentato domanda per aggiudicarsi il servizio di raccolta dei rifiuti nel comprensorio dei 18 comuni del Ponente Ligure . La commissione inizierà ora la valutazione della documentazione

