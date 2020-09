Grazie al progetto EnerSHIFT la Regione Liguria è stata premiata per la prima volta dall’Unione Europea, Marco Scajola: “Enershift è un progetto volto alla riqualificazione energetica degli edifici ERP, Edilizia Residenziale Pubblica, della Liguria attraverso la promozione e l’applicazione di modelli di finanziamento innovativi. Enershift nel 2019 ha vinto l’European Service Award dalla Commissione Europea come migliore proposta a livello europeo nel campo del risparmio energetico applicato all’edilizia. Un evento unico nella storia della nostra Regione, frutto di un lavoro intenso, per il quale sono stati erogati oltre 13 milioni euro. Il progetto ha coinvolto più di 3000 famiglie, da Ventimiglia a Sarzana, che, grazie agli interventi di riqualificazione energetica potranno godere di una qualità abitativa superiore e di un risparmio energetico di oltre il 50%. L’attenzione alla tutela ambientale e l’efficientamento energetico sono elementi importanti dell’amministrazione Toti e lo saranno anche all’interno del programma di Cambiamo con Toti Presidente per i prossimi cinque anni, perché il futuro del nostro territorio è green!”

