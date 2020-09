L’Ordine dei Medici della provincia di Imperia così come quelli delle altre province liguri, chiedono un rinvio del ritorno a scuola in Liguria il 14 settembre. L’istanza è stata inoltrata a Regione, Anci, Prefettura e Provveditorato agli Studi. “Meglio aspettare altri dieci giorni. La tutela della salute pubblica impone una riflessione circa l’opportunità di questa breve riapertura” scrivono i medici, come riporta Giulio Gavino su “La Stampa”.

Correlati