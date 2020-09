Il vicepresidente di Forza Italia e del Partito Popolare europeo, Antonio Tajani, e il coordinatore regionale di Forza Italia, Carlo Bagnasco, saranno domani nel Ponente ligure per una serie di incontri nell’ambito della campagna elettorale in vista delle regionali del 20 e 21 settembre prossimi. Questo il programma: alle 12 Imperia, incontro e conferenza stampa assieme al sindaco Claudio Scajola presso la biblioteca civica in piazza De Amicis; alle 15 a Ventimiglia, incontro e conferenza stampa assieme al vice coordinatore regionale Filippo Bistolfi nella sede di Forza Italia in via Roma 21.

