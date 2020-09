E’ morto all’istituto dei Tumori di Milano lo storico dell’arte Philippe Daverio. Docente e saggista, ex assessore alla Cultura del Comune di Milano, aveva 71 anni. Nel gennaio di un anno fa il professore Philippe Daverio fu protagonista di un incontro nell’ambito dei Martedì Letterari del Casinò di Sanremo, quando presentò il suo libro “Grand tour d’Italia a piccoli passi” assieme allo storico Matteo Moraglia.

