“Siamo scioccati per la scomparsa di Domenico “Mimmo” Cammareri, un uomo sempre disponibile e con il quale abbiamo sempre avuto rapporti di amicizia e condivisione di idee. Ventimiglia perde una persona speciale! Ci uniamo al dolore della famiglia tutta e facciamo loro le più sentite condoglianze. Ci mancherai Mimmo!

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta