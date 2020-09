Domenico “Mimmo” Cammareri, 64 anni, conosciutissimo per la sua attività nel Ventimiglia Calcio è morto a seguito di un infarto. Nella vita Mimmo ora era pensionato, dopo aver lavorato 27 anni alla Docks Lanterna.

