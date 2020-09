Lo Studiolo Edizioni sono rette da un comitato editoriale composto da: Faris La Cola, Paolo Romeo, Marco Innocenti, Marilena Vesco e Fabio Barricalla con sede in Piazza del Capitolo, n° 1, a Sanremo. In sostanza si tratta di un’associazione e di persone che operano da tanti anni nell’ambito culturale e che hanno trovato casa nella Pigna!

Le pubblicazioni si articolano in diverse collane: Grani di senape – Biblioteca dello spirito; Versificando – collana di poesia; Diversificando – collana di prosa; (As)saggiando – collana di saggistica; La Cittadella – piccole opere di grandi pensieri; Studi Matuziani – collana di storia locale; Il Circolo Inklings – fabulistica in miniatura; I Quaderni dell’Accademia della Pigna; Fogli Sparsi – opere di F. La Cola; e Fuori collana.

Lo Studiolo è una casa editrice fondata a Sanremo nell’anno 2010 come espressione editoriale dell’Accademia della Pigna. Prende il nome da un luogo fisico, ovvero lo studio che ospita la Presidenza e il Rettorato dell’Accademia nel centro storico medievale di Sanremo. Nel 2019 Lo Studiolo Edizioni è diventata un’associazione culturale votata alla produzione libraria nel solco dell’antica arte dell’editoria e della tipografia.

Al via il 2 settembre alle ore 18 una nuova iniziativa del CIV LA PIGNA – L’ ANTICO BORGO, impegnato nella promozione socio-culturale del centro storico: la rassegna “Magicamente…la Pigna!”, che si svolgerà fino a sabato 5 nell’ex oratorio di Santa Brigida a Sanremo, location storica affascinante.