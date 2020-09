Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d’Alba – Settima giornata

Araldica Castagnole Lanze-Marchisio Nocciole Cortemilia 9-3

Martedì 1 settembre ore 20.30

a San Benedetto Belbo: Tealdo Scotta Alta Langa-Araldica Pro Spigno

(arbitro Giuseppe Fazio – diretta streaming sulla pagina Facebook de LoSferisterio)

a Mondovì: Alusic Acqua San Bernardo Merlese-Robino Trattori Augusto Manzo

(arbitro Ezio Salvetto)

a Dolcedo: Olio Roi Imperiese-Barbero Virtus Langhe (arbitro Piera Basso)

Mercoledì 2 settembre ore 20.30

a Canale: Torfit Langhe e Roero Canalese-Acqua San Bernardo Ubi Banca Cuneo

(arbitro Marco Verganoo – diretta streaming sulla pagina Facebook della Pallapugno Canalese)

La classifica: Araldica Castagnole Lanze 7; Acqua San Bernardo Ubi Banca Cuneo 5; Barbero Virtus Langhe e Torfit Langhe e Roero Canalese 4; Olio Roi Imperiese 3; Tealdo Scotta Alta Langa, Marchisio Nocciole Cortemilia e Araldica Pro Spigno 2; Robino Trattori Augusto Manzo 1; Alusic Acqua San Bernardo Merlese 0.

FIPAP: da martedì 1 settembre incontri a porte aperte.

Ecco come prenotare il posto per le partite della

SUPERLEGA FIPAP

ACQUA SAN BERNARDO-BANCA D’ALBA

Da martedì 1 settembre si può tornare a vedere una partita negli sferisteri, ma solo della Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d’Alba.

Mascherina obbligatoria, distanziamento all’entrata, all’uscita e sulle tribune (la capienza è stata ridotta di circa un terzo), con l’obbligo di stare seduti nel posto assegnato per tutto l’incontro: queste sono alcune delle disposizioni del Protocollo che potrete scaricare e leggere in allegato. Si dovrà anche prenotare il posto numerato allo sferisterio: ogni società si è attrezzata con numeri di telefono o email da contattare per riservare il proprio ingresso. Bisognerà presentarsi con un documento d’identità, ci sarà la misurazione della temperatura: il consiglio è quello di arrivare un po’ in anticipo viste le procedure per l’accesso. Vediamo allora quali sono le indicazioni delle dieci società.

CANALE – 200 posti. Per prenotazioni: concettaottavio@gmail.com e 366-35.58.717, oppure giuseppe.perosino53@gmail.com e 338-82.48.245.

CASTAGNOLE DELLE LANZE – 250 posti. Prenotazioni al 338-89.51.528.

CORTEMILIA – 300 posti. Prenotazioni via email a policortemilia@virgilio.it.

CUNEO – 500 posti. Prenotazioni via sms o whatsapp ai numeri 340-99.86.110 o 347-33.01.529 oppure via mail ad amministrazione@subalcuneo.it.

DOGLIANI – 450 posti. Prenotazioni ai numeri 338-71.75.572 o 348-33.87.024. Per la prossima partita pronto anche un modulo da compilare on line: docs.google.com.

DOLCEDO – 250 posti. Prenotazioni al 348-26.04.633.

MONDOVì – 200 posti. Prenotazioni ai numeri 339-38.54.121 o 338-58.04.199, via email a usmerlese@gmail.com.

SAN BENEDETTO BELBO – 150 posti. Prenotazioni al 388-19.61.001 o asdnigellad@libero.it.

SANTO STEFANO BELBO – 200 posti. Prenotazioni ai numeri 338-36.32.804 o 340-56.16.853, email: cociin@tiscali.it.

SPIGNO MONFERRATO – 150 posti. Prenotazioni al 328-59.80.407 (anche whatsapp)