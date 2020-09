La Sanremese Calcio e la famiglia Del Gratta partecipano al dolore che ha colpito la famiglia Cammareri per l’improvvisa scomparsa del caro Domenico, 64 anni, storico allenatore del Ventimiglia Calcio. Nella prossima stagione ormai alle porte Cammareri avrebbe allenato gli Esordienti 2009 del club granata. Una brutta notizia che ha colpito profondamente tutto il mondo dello sport della Riviera di Ponente. Che la terra ti sia lieve, Domenico…

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta