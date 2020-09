A La Spezia è stato individuato un focolaio, riconducibile ad una comunità sudamericana residente in città, per la quale solo ieri sono stati identificati 21 positivi. “Con grande collaborazione della comunità sudamericana con Asl5 e tutti gli enti preposti, è già stato definito ed è tenuto sotto controllo il link epidemiologico. Non c’è alcuna emergenza, ma è stato rilevato un focolaio che non deve destare preoccupazione nella cittadinanza perché circoscritto e costantemente monitorato” dice il sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini.

