«Ci uniamo al dolore della famiglia per la scomparsa dell’ex allenatore biancorosso – fa sapere la società biancorossa – Era una persona fantastica, ha collaborato con noi negli anni passati. Lo ringraziamo per la passione, la capacità di relazionarsi e l’impegno che ha dimostrato con i nostri ragazzi. Sentite condoglianze a tutta la famiglia».

Lutto nel mondo del calcio della provincia di Imperia: è venuto a mancare Domenico “Mimmo” Cammareri. Per alcuni anni è stato allenatore del Don Bosco Vallecrosia Intemelia. Gli ex colleghi del Don Bosco Vallecrosia Intemelia e lo staff della neonata Polisportiva Vallecrosia Academy porgono alla famiglia di Cammareri le più sentite condoglianze .