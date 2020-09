In Francia nella zona al confine con l’Italia, mai come negli ultimi 6 mesi si vedono tante mascherine così bene indossate. L’obbligo ha favorito il rispetto delle regole soprattutto in centro a Mentone. Nel dipartimento delle Alpi Marittime si teme un mini-lockdown: con chiusura di bar e ristoranti alle 23 e limite agli spostamenti oltre i 100 km. Quanto ai controlli sanitari in frontiera, ora si parla di controlli aeroportuali su chi si sposta dalla Francia all’Italia, come riporta Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

