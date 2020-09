A Cervo, lungo il sentiero della “Gattara”, sotto il bosco del Ciapà, una turista tedesca ha perso il controllo della sua mountain bike ed è caduta rovinosamente. K.M., 27 anni, che era con un gruppo di amici, è stata trasferita al “Santa Corona” di Pietra Ligure. La donna ha riportato un forte trauma alla schirna, ma non è in pericolo di vita, come scrive Enrico Ferrari su “La Stampa”.

Correlati