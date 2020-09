Lunedì sera si respirava un’energia nuova, l’entusiasmo e la grande voglia di ricominciare alla fine hanno vinto su tutto, anche sulla paura per il Covid. C’è grande fiducia per la nuova stagione, c’è grande voglia e visto che tra quindici giorni inizieranno le gare ufficiali c’è anche la necessità di lavorare tanto e di farlo bene fin da subito. L’allenatore e tutto il suo staff sono motivatissimi, il gruppo è carico, la dirigenza entusiasta. Anche lo sponsor istituzionale Elia cashmere è presente; foto di gruppo, poi andiamo, si riparte!

Dove eravamo rimasti? Al 23 febbraio, al gol di Alessio Salzone che ci ha regalato la vittoria sul campo della Veloce. Sono passati esattamente 188 giorni da quel giorno. Finalmente abbiamo ricominciato ad allenarci, in un campo Morel molto diverso rispetto a sei mesi fa, con un protocollo da rispettare e con nuove regole, ma abbiamo ricominciato.

Calcio, il Ventimiglia ha ripreso ad allenarsi in vista del campionato di Promozione