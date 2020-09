La ASD Bordighera Nuoto, comunica che dal 1 settembre presso la sede che si trova all’interno del Palazzetto dello Sport “E.Biancheri” di Via Diaz, al livello superiore ( dove è ubicato il Bar-Ristorante), sono aperte le iscrizioni alla stagione sportiva 2020/2021.

Per poter accedere alla nostra sede, alla luce delle disposizioni del gestore in osservanza alle linee guida per il Covid-19, dovrete passare tramite l’ingresso principale del Palazzetto a livello strada.

Fino al 25 settembre, ci troverete nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16,15 fino alle ore 18,45.

Con decorrenza dal 28 settembre, invece saremo presenti tutti i giorni dal lunedì a venerdì, sempre dalle ore 16,16 alle ore 18,45.

Saremo a vostra disposizione per darvi tutte le informazioni ed indicazioni relative alla nuova stagione sportiva 2020/2021.

Vi ricordiamo l’accesso dotati di mascherina obbligatorio.

La Bordighera Nuoto svolge la propria attività sportiva nei propri spazi acqua, con i propri orari ed istruttori, indipendentemente dalla gestione dell’impianto.

La segreteria della BORDIGHERA NUOTO osserverà il seguente orario di apertura:

DAL 01 AL 25 SETTEMBRE 2020: LUNEDI’- MERCOLEDI’- VENERDI’ ORE 16,15-18,45;

DAL 28 SETTEMBRE 2020 FINO AL 04 GIUGNO 2021: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 16,15 FINO ALLE ORE 18,45.

Siamo comunque sempre rintracciabili ai nostri contatti utili : tel. 328 8603971; e-mail: bordighera.nuoto@alice.it; face book: bordighera nuoto.

