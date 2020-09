Cicli Barale, negozio di Bordighera celebra i 90 anni di attività. Nel negozio sull’Aurelia sono passati tanti big del ciclismo. “I campioni si rifornivano di tutto: maglie, tubolari, bici e altro. Tra loro, anche Coppi, Bartali e Bobet” ricorda Giorgio Barale (da ciclista dilettante selezionato per gli allenamenti per le Olimpiadi di Tokyo nel 1964). Il negozio fu aperto da suo padre, Giuseppe, ciclista che nel ’29 partecipò al Giro d’Italia, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.

