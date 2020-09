A Ventimiglia continuano ad arrivare persone che intendono andare in altri Paesi europei, tra queste anche

donne incinte e bambini di ogni età.

La chiusura del Campo Roja e l’assenza di servizi dedicati all’accoglienza richiedono ancora una volta che la società civile si faccia carico di offrire umanità e servizi negati dalle istituzioni.

Chi volesse impegnarsi attivamente per dare una mano nel sostegno alle famiglie migranti è invitato ad un incontro che si terrà giovedì 3 settembre alle 19 presso la SPES, sita in Corso Limone Piemonte 63 a Ventimiglia

