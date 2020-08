A Vallebona i Carabinieri di Bordighera hanno arrestato una donna della città delle palme che nella notte, intorno alle 3, ha accoltellato al torace il convivente, di 41 anni, nel loro alloggio. L’uomo, in gravi condizioni, è stato trasferito all’ospedale San Martino di Genova. Dall’interrogatorio della donna potrebbero emergere elementi utili a chiarire la vicenda.

