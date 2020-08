A Sanremo Simone Baggioli è il consigliere comunale col reddito imponibile più alto per le entrate dichiarate nel 2019: 101.566 euro. Primato che Baggioli ha conquistato dopo l’uscita dal Consiglio di Sergio Tommasini, che aveva indicato un imponibile superiore. Tra i consiglieri secondo Andrea Artioli, avvocato con 78.626 euro, terzo il medico Eugenio Nocita con 51.558 euro e quarta l’avvocato Ethel Moreno, con 43.747, come riporta Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

