Un accordo tra Regione Liguria e Comune di Sanremo per valorizzare la cittadina attraverso un grande progetto di rigenerazione urbana che, senza nuovo cemento ma riqualificando l’esistente, coinvolgerà la centralissima Piazza Colombo e vedrà la realizzazione di un nuovo plesso scolastico oltre che del Palafestival, atteso da anni, per valorizzare la kermesse canora più celebre del Paese.

QuestI i temI dell’incontro di oggi tra il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri.

“Sanremo è una delle principali città della Liguria – ha sottolineato il governatore – è una delle perle del nostro turismo e delle città più famose d’Italia per il Festival che ospita ogni anno. Per questi motivi merita degli importanti investimenti e tutta l’attenzione di Regione Liguria. Con il sindaco abbiamo ragionato a lungo negli ultimi mesi e credo che saremo pronti a concretizzare nelle prossime settimane, attraverso gli atti amministrativi necessari. Questo consentirà al Comune di raggiungere alcuni obiettivi importanti come la costruzione di un nuovo plesso scolastico, assolutamente strategico tanto più oggi, in un momento in cui, alla vigilia della riapertura delle scuole in tempo di covid-19, è indispensabile pensare al futuro anche dell’edilizia scolastica. Tra gli obiettivi, anche la sistemazione della viabilità e della mobilità della piazza, con parcheggi collegati anche alla pista ciclabile e poi finalmente la riqualificazione della centralissima Piazza Colombo, il salotto della città, per la realizzazione di un Palafestival che affianchi l’Ariston e diventi il punto di riferimento della kermesse nei prossimi 20 anni, valorizzandola tutto l’anno attraverso diverse iniziative. Tutto questo sarà messo nero su bianco con un Accordo di Programma che firmeremo nelle prossime settimane. Questo Piano è perfettamente in linea con l’impegno che Regione sta portando avanti da anni, anche con una legge ad hoc, per la riqualificazione urbana del nostro territorio e in particolare dei nostri asset strategici come le città turistiche, da Ventimiglia a Sarzana”, ha concluso Toti.

