La ASD Oneglia Calcio comunica l’ingresso di Selvaggia Palombini che collaborerà con gli allenatori della società. Selvaggia è una nota calciatrice dal passato importante avendo militato in club professionisti nella massima serie nazionale come: Sarzana, Agliana, in A2 col Cuneo, con cui ha vinto il campionato accedendo alla serie A.

La Palombini ha anche avuto l’onore di vestire la maglia della Nazionale Italiana cat. Under 18.

Restando sempre in ambito nazionale al momento è la campionessa italiana di Footgolf.

La Palombini sarà a disposizione dei ragazzi e gli allenatori mettendo a loro servizio la sua esperienza e professionalità.

La ASD Oneglia Calcio rivolge un caloroso benvenuto a Selvaggia.

Correlati