Niente mascherine in classe, quando gli studenti, dalla prima elementare alla quinta superiore, sono seduti al proprio banco e distanziati tra loro di un metro. Gli alunni devono indossarne una quando entrano ed escono, quando vanno in bagno, per andare in mensa e nell’intervallo. Per gli insegnanti il Cts prescrive mascherine chirurgiche o trasparenti che permettono agli altri di vedere la bocca. Gli insegnanti potranno togliere la mascherina mentre spiegano: è prevista una distanza di due metri tra la cattedra e il primo banco.

