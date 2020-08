In corso Allende a Imperia una cinquantenne ieri ha perso il controllo della sua auto finendo in una scarpata, restando a lungo intrappolata nell’abitacolo. I pompieri hanno liberato la donna che ha poi ricevuto le prime cure dai soccorritori e dei sanitari. L’incidente potrebbe essere stato causato dall’asfalto viscido, dalla velocità, da un malore o un colpo di sonno, come scrive “La Stampa”.

