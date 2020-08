A Imperia poco dopo le 13 un quarantenne italiano si è ferito colpendosi con alcune coltellate fuori dal pronto soccorso dell’ospedale. L’uomo sarebbe sceso da un’auto per poi ferirsi più volte con un coltello da cucina. Alcuni poliziotti hanno disarmato l’uomo che è stato poi ricoverato in ospedale.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta