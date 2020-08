È il fondo Savills l’acquirente del padiglione Barellai dell’ex ospedale di Costarainera. Si tratta di un edificio che rientra nel piano di vendita e valorizzazione dei beni ex Asl effettuato tramite Arte. Il valore dell’operazione è di 5,3 milioni di euro. Al posto del padiglione, di 4 piani per un totale di 5430 metri quadrati, sorgerà un centro di riabilitazione con 100 posti letto. Con questa operazione, Arte ha raggiunto quota di circa 27,5 milioni di euro negli ultimi 3 anni derivanti dal processo di vendita e valorizzazione dei beni.

Costarainera, Padiglione Barellai venduto per 5.3 milioni di euro