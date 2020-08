In Liguria nell’arco di un mese i nuovi positivi al Coronavirus sono stati 677. Il numero di pazienti in isolamento domiciliare è passato dai 194 di inizio agosto a 476. Netto aumento per le sorveglianze attive. In provincia di Imperia sono passate dalle 13 dell’1 agosto alle 90 di ieri. Rispetto ai residenti la provincia di Imperia resta in Liguria quella col maggior numero di contagi: 74 contagiati ogni 10 mila abitanti, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

