E’ terminato a Sanremo il Campionato Europeo 5.5, organizzato dallo Yacht Club Sanremo, con il sostegno del Comune di Sanremo, insieme agli Sponsor, Royal Hotel, Abate Gioielli e Gruppo Cozzi Parodi.

Bellissimo spettacolo di queste splendide barche che, provenienti da 9 Nazioni, hanno dato vita a regate combattutissime.

Momo, primo in classifica fino alla quarta prova, ha dovuto lasciare lo scettro ad Aspire, timonato dal super campione polacco Mateusz Kusznierewicz che si laurea Campione Europeo.

Vince quindi il trofeo Overall il team polacco con la barca Aspire composto da Mateusz Kusznierewicz, Gacek Przemyslaw e Simon Fry.

Nella categoria “Modern” si riconfermano primi i Polacchi di Aspire, Secondi la barca Svizzera Momo con a bordo Dieter Schon, Markus Wieser e Thomas Auracher.

Al terzo posto si piazza la barca New Moon II, proveniente da Bahamas, con Mark Holowesko, Christoph Burger e Peter Vlasov. Nella categoria “Evolution”, raggiungono i primi due posti del podio i tedeschi di Ali baba, con al Timone Wolf Eberhard insieme a Beata Kallkowski e Hans Wendlandt, e di Criollo, con

Andreas Christiansen, Michael Kurtz e Moritz Chriastiansen. Al Terzo posto si piazzano gli Italiani di Whisper, con Richard Leupold, Paolo Giorgetti e Andrea Quaranta. Nella categoria “Classic” vincono gli Italiani di Kukururu , con Giuseppe Matildi, Gianluca e Alessandro Marolli. Secondi i Francesi Korrigan, Con Gurvan Jaouen al timone. Lo Yacht Club Sanremo non si ferma: primo tra i numerosi eventi in calendario Il CAMPIONATO ITALIANO CLASSE 420, a Marina degli Aregai dal 10 al 13 settembre.

