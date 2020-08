È quanto accaduto ieri pomeriggio, durante la quotidiana attività di controllo del territorio a opera di due agenti della Squadra Volante della Questura di Imperia che, transitando sul Ponte Impero, hanno sventato una tragedia.

I poliziotti, infatti, poco dopo le 17, sono stati attirati da una giovane ragazza che stava trattenendo, stringendola tra le braccia, l’amica coetanea che cercava di lanciarsi nel vuoto.

Gli agenti sono letteralmente schizzati fuori dalla Volante per raggiungere le due ragazze, riuscendo ad afferrare da dietro la giovane, una 23enne, che dopo essersi divincolata dalla presa dell’amica – 20enne e sotto shock per quanto stava accadendo- aveva scavalcato la ringhiera del Ponte Impero, rischiando di cadere da un’altezza di circa 8 metri. Proprio in quel frangente infatti, la ragazza si stava lanciando nel vuoto ma è stata salvata all’ultimo momento dal poliziotto che, rischiando di cadere a sua volta, senza pensarci un attimo, l’ha appunto afferrata da dietro, saldamente tenuto dal collega per il cinturone.

Con questa “manovra”, i poliziotti sono riusciti a riportare la giovane sul marciapiede e allontanarla dalla ringhiera, salvandole la vita.

Dopo averla tranquillizzata, gli agenti hanno chiesto l’ausilio del 118 per accompagnare la ragazza in Ospedale dove ha ricevuto la cure del caso.

