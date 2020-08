Marco Sarlo, ex assessore a turismo e manifestazioni e manager del Royal hotel, commenta così su “La Stampa” il caso-Sindoni, concluso con le dimissioni del politico dopo un diverbio con un giornalista in relazione ala discussione con il direttore generale del Comune. “Sul piano umano mi spiace molto perché ultimamente si era appassionato al turismo. Sono deluso per la vicenda che ha scaturito il tutto. Ci aspettavamo che il concorso venisse vinto dalla funzionaria Cuffini che gestisce l’ufficio del turismo da anni. Ora si apre una nuova problematica”.

